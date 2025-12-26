Bajo arresto domiciliario el soldado colono que atropelló en cámara a un palestino

La Policía israelí le detuvo e interrogó el jueves, según un comunicado divulgado por la prensa local, y ya se encuentra en prisión domiciliaria, con la prohibición de acercarse a la aldea de Deir Jarir.

En el vídeo se ve como el colono golpea con un quad al palestino que rezaba, que se levanta sin queja y no se enfurece antes de irse.

Ayer, el Ejército confirmó, además, que el colono había disparado su arma "mientras vestía de civil y actuó en grave violación de su autoridad", según otro comunicado, y dijo que estaba revisando lo sucedido con la Policía.

Su arma fue confiscada y se dio de baja en la reserva "debido a la gravedad del incidente", añade el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En muchos de los asentamientos y 'outposts' (colonias no regularizadas) que pueblan el territorio palestino de Cisjordania, Israel mantiene fuerzas de seguridad compuestas por reservistas, armados, que viven en las propias colonias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las aldeas y pueblos palestinos de alrededor, sobre todo en las que se encuentran cerca de los 'outposts' más ideológicos y radicales, los ataques de colonos violentos de colonos se han convertido en sucesos casi diarios.