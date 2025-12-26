Bajo arresto domiciliario el soldado colono que atropelló en cámara a un palestino

La Policía israelí le detuvo e interrogó el jueves, según un comunicado divulgado por la prensa local, y ya se encuentra en prisión domiciliaria, con la prohibición de acercarse a la aldea de Deir Jarir.
En el vídeo se ve como el colono golpea con un quad al palestino que rezaba, que se levanta sin queja y no se enfurece antes de irse.
Ayer, el Ejército confirmó, además, que el colono había disparado su arma "mientras vestía de civil y actuó en grave violación de su autoridad", según otro comunicado, y dijo que estaba revisando lo sucedido con la Policía.
Su arma fue confiscada y se dio de baja en la reserva "debido a la gravedad del incidente", añade el comunicado.
En muchos de los asentamientos y 'outposts' (colonias no regularizadas) que pueblan el territorio palestino de Cisjordania, Israel mantiene fuerzas de seguridad compuestas por reservistas, armados, que viven en las propias colonias.
En las aldeas y pueblos palestinos de alrededor, sobre todo en las que se encuentran cerca de los 'outposts' más ideológicos y radicales, los ataques de colonos violentos de colonos se han convertido en sucesos casi diarios.