Capturan al presunto asesino de un teniente coronel de Brigada Antinarcóticos en Colombia

Según el jefe de la cartera de Defensa, un operativo realizado en Jamundí permitió apresar a Jean Pol Sánchez Gómez, quien asesinó a balazos al teniente coronel Rafael Granados cuando el alto militar se dirigía a su vivienda en Popayán, capital del Cauca.

El capturado deberá responder ante la Justicia por los delitos de homicidio y tráfico de armas de fuego.

De acuerdo con el ministro Sánchez Suárez, la captura del señalado asesino es "fundamental en el proceso y avance de la investigación que se lleva a cabo para esclarecer las circunstancias por las cuales habría sido asesinado el alto oficial".

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en esa ocasión que ese asesinato era "un crimen de guerra" y añadió que solicitó el informe de la seguridad del oficial en sus desplazamientos.

Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con el trabajo del teniente coronel en la Brigada contra el Narcotráfico, dada la alta presencia de grupos armados y economías ilegales en el departamento del Cauca.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aún después de la firma de la paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, ha seguido siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, tienen fuerte presencia varios bloques de las disidencias de las antiguas FARC. Igualmente operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.