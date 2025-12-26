Condenan a 12 años de cárcel por alta traición a un exempleado de Exteriores ruso

Según un comunicado del Servicio Federal de Seguridad (FSB), citado por las agencias rusas, Konoválov, nacido en 1987, tendrá que pasar 12 años en una prisión de máxima seguridad y pagar una multa de 100.000 rublos, unos 1.200 dólares o 1.000 euros.

El FSB asegura que el condenado entregó información clasificada a la inteligencia estadounidense cuando se encontraba en un viaje de servicios largo en Estados Unidos.

A cambio de los datos entregados, el entonces empleado de Exteriores recibió una "compensación monetaria".

Konoválov fue detenido por los servicios de seguridad rusos en marzo de 2024.

