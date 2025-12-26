Detenido el presunto agresor de tres mujeres con un cuchillo en el metro de París

Tras darse a la fuga, la Policía puso en marcha una operación para capturar al sospechoso, que finalmente fue arrestado en su domicilio, en Sarcelles, al noreste de la capital francesa.

De acuerdo con el diario 'Le Figaro', las tres mujeres resultaron heridas de carácter leve, aunque sufrieron un fuerte "shock" emocional.

Se desconocen las motivaciones de este ataque, aunque, de momento, la pista terrorista no es la principal y los investigadores parecen inclinarse por la posibilidad de que el agresor padeciera un "trastorno psiquiátrico", de acuerdo con el canal 'BFMTV'.

El operador del metro de París, la RATP, informó inicialmente en sus redes sociales de que el tráfico en la línea 3, que atraviesa la ciudad de este a oeste, funcionaba "con perturbaciones" debido a "un incidente" no detallado, aunque la situación ya ha vuelto a la normalidad.

El periódico 'Le Parisien' precisó que las agresiones se produjeron entre las 16.15 y 16.45, hora local (15.15 y 15.45 GMT) en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra.