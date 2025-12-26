El sector ganadero de China reclama medidas contra la ternera importada

Según indica este viernes el diario oficialista Global Times, productores y representantes del sector atribuyen el deterioro del mercado doméstico al crecimiento de la cuota de la carne importada, lo que habría provocado caídas de precios en el ganado, pérdidas en explotaciones dedicadas a la cría de vacas reproductoras y un aumento del sacrificio de hembras "para aliviar tensiones financieras".

Entre las voces recogidas por el periódico figura la del vicesecretario general de la Asociación China de Ganadería, Liu Qiangde, quien señaló que el sector afronta desde 2024 un periodo prolongado de "grandes pérdidas" y pidió que se adopten "antes de fin de año" medidas para estabilizar las expectativas del mercado y proteger la base productiva.

Mientras, el investigador Zhu Zengyong advirtió de que una reducción de la capacidad reproductiva de las vacas podría traducirse en una contracción de la oferta doméstica durante varios años, dado el "largo ciclo productivo" del vacuno en comparación con el pollo o el cerdo.

Las declaraciones se producen a punto de que se cumpla un año del comienzo de una investigación sobre las importaciones de carne de ternera, iniciada el 27 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Comercio de China a petición de asociaciones ganaderas nacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El proceso examina el crecimiento de las compras exteriores entre 2019 y 2024 y su impacto en el mercado interno, con el objetivo de determinar si procede la adopción de aranceles o medidas de protección temporales para estabilizar el sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los datos oficiales difundidos al abrir la investigación, las importaciones crecieron un 64,93 % entre 2019 y 2023 y más de un 100 % en la primera mitad de 2024 en comparación con 2019, elevando la cuota de mercado de la carne importada por encima del 30 %.

El debate sobre la carne de ternera se enmarca en un contexto más amplio de tensiones comerciales entre China y actores como la Unión Europea, después de que Pekín haya impuesto gravámenes al cerdo europeo y a determinados productos lácteos de la UE, en aparente represalia por los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos.

Sin embargo, unos eventuales aranceles provisionales sobre las importaciones de ternera tendrían alcance general y, a priori, no estarían dirigidos de forma específica contra la Unión Europea, sino que afectarían también a grandes exportadores como Brasil, Argentina o Australia.