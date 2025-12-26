España condena el atentado terrorista en Israel

Además, España trasladó sus condolencias a las familias y allegados de las dos víctimas así como sus deseos de una pronta recuperación a los dos heridos registrados en el ataque, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El G​obierno español hizo un llamamiento para poner fin "a los ciclos de violencia cuyas principales víctimas son civiles inocentes" mediante la urgente implementación de la solución de los dos Estados, "vía para que Israel y Palestina convivan en paz y seguridad".​

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas leves este viernes en un ataque que la Policía israelí califica de "terrorista", después de que un palestino de Cisjordania presuntamente atropellara a un hombre en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y kilómetros más adelante apuñalara letalmente a una chica de 18 años.