Expertos de ONU preocupados por salud de propalestinos en huelga de hambre en Reino Unido

Ginebra, 26 dic (EFE).- Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, entre ellos la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, expresaron este viernes su preocupación por la salud de ocho activistas propalestinos encarcelados en el Reino Unido que permanecen en huelga de hambre desde el 2 de noviembre.