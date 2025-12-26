Fallece el congresista independiente y economista peruano Carlos Anderson

"El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse", indicó el Parlamento poco después de que la información fuera adelantada por medios locales.

Al respecto, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, también expresó sus condolencias a la familia del legislador y reveló que desde hace un tiempo presentaba problemas de salud.

"En el último tiempo estaba delicado de salud, con licencia médica y, desgraciadamente, ha fallecido. Era un economista muy prestigioso", agregó Rospigliosi al Canal N de televisión.

Anderson, quien desde 2021 era representante legislativo por Lima, era un economista, banquero y periodista especializado que se mantenía como independiente en el Congreso tras haberse alejado del partido derechista Podemos Perú, con el que accedió al Parlamento.

Nacido en Lima el 13 de junio de 1960, estudió economía en la Universidad del Pacífico y luego una maestría en la Universidad de Londres, además de estudios en el London School of Economics y la Universidad de Harvard.

Durante su paso por el actual Congreso se hizo conocido por su posición muy crítica con la actuación y las medidas tomadas por el Parlamento e incluso había manifestado su intención de postular a las elecciones presidenciales peruanas del próximo año.