Fallece el jefe de protocolo de Kim Jong-un, uno de sus asesores clave

El dirigente de Corea del Norte envió el jueves una ofrenda floral para ser expuesta junto al féretro, expresando sus "profundas condolencias" por la muerte, detalla el medio.

Kim Chang-son ejercía 'de facto' como jefe de Gabinete del líder norcoreano, y solía aparecer junto al líder norcoreano durante sus cumbres internacionales, como las mantenidas con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Singapur (2018) y Vietnam (2019), detalla la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

También ocupó un puesto gubernamental clave durante el mandato del exlíder norcoreano Kim Jong-il, padre del actual mandatario.

Según KCNA, Kim Chang-son "contribuyó de manera distinguida a la defensa del prestigio" del Partido de los Trabajadores norcoreano (WPK) "con su honestidad y sinceridad inquebrantables".

La agencia no dio detalles sobre la causa de su fallecimiento ni la fecha de su muerte.