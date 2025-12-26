Gobierno argentino avanza con privatización de empresa de transporte de energía eléctrica

"El Gobierno Nacional puso en marcha la licitación para vender las acciones de Enarsa (Energía Argentina S.A.) en la empresa Citelec, controlante de Transener. Con la privatización de la mayor transportadora eléctrica, estamos avanzando para que el privado vuelva a ser protagonista de la economía", aseguró la Secretaría de Energía en una publicación oficial en la red social X.

La estructura accionaria de Transener está formada por un 51 % en manos de Citelec, sociedad integrada en partes iguales por la empresa privada Pampa Energía y la estatal Enarsa, mientras que el 49 % restante se distribuye entre inversores privados, una participación minoritaria de Citelec y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En total, el Estado argentino mantiene cerca del 46 % del capital accionario.

El inicio del proceso licitatorio quedó formalizado mediante una resolución del Ministerio de Economía, publicada el pasado 24 de diciembre en el Boletín Oficial, que habilitó un Concurso Público Nacional e Internacional.

La fecha límite para la presentación de ofertas fue fijada para el 23 de marzo de 2026 y tras el cierre de la presentación de ofertas comenzará un período de evaluación de las propuestas técnicas y económicas, siguiendo un esquema similar al de licitaciones recientes impulsadas por el Ejecutivo.

A diferencia de otras privatizaciones, esta operación no implica una concesión sino la venta directa de acciones de una compañía que ya opera en parte bajo control privado.

Con una capitalización bursátil de aproximadamente 1.300 millones de dólares, la participación estatal podría alcanzar un valor superior a los 300 millones, aunque el precio base de la licitación se estima en 205 millones de dólares.

La privatización se sumará a otros procesos en desarrollo, impulsados por Milei, que buscan la reducción de participación estatal en el sector energético, como la venta de cuatro centrales hidroeléctricas.