Gobierno peruano promulga controvertida ley que prorroga formalización de pequeña minería

La ley 32537 prorrogó la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la ley de pequeña minería y minería artesanal (Mape) y su reglamento, según la norma publicada en la gaceta oficial del diario El Peruano.

El ministerio de Energía y Minas, como ente rector del proceso, coordinará con los gobiernos regionales y demás instituciones, la implementación y adopción de las acciones normativas, administrativas y operativas para la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

El ministerio también estará a cargo de la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización para garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal.

Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) coordinará con el ministerio y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la ejecución conjunta del censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal en los próximos seis meses y por un plazo máximo de doce meses.

La norma indicó que los titulares inscritos en el Reinfo realizarán un proceso obligatorio de declaración de la ubicación real de sus operaciones en un plazo máximo de 120 días.

Esta declaración se realizará a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera con la información georreferenciada y documental que permita verificar la ubicación exacta del yacimiento, el área de operación y las actividades desarrolladas.

Cientos de mineros informales acamparon en los exteriores del Congreso por varios días antes de que se ratificara esta ampliación en el Legislativo y quede lista para que el gobierno del presidente transitorio, José Jerí, la promulgue.

El primer ministro, Ernesto Álvarez, adelantó que habían dos puntos "no negociables" sobre esta ley, uno que la vigencia del Reinfo sea sólo por un año adicional para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal y otro el no retorno de los 50.000 mineros excluidos del proceso por persistir en la ilegalidad.

Sin embargo, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, declaró a Canal N que esta ley provoca que la minería informal termine desplazando a la formal y que, en momentos de altos precios de las materias primas, el riesgo es que el próximo año la producción ilegal de oro supere a la formal en Perú.