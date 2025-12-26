Israel bombardea presuntas instalaciones de Hizbulá en el Líbano

Entre los objetivos, según el Ejército, había un complejo de entrenamiento y de la fuerza de élite Radwan, en el que los milicianos realizan ejercicios de tiro y de diversas armas.

Asimismo, fueron atacados varios almacenes de armas y otras infraestructuras militares, sin dar más detalles del área geográfica concreta de estos ataques.

Ayer, también en el Líbano, Israel asesinó en un ataque en la zona de Ansariyah a un miembro de la Fuerza Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, en una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Islámica (ISA).

A pesar de que recientemente se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés, donde todavía mantiene posiciones cerca de la frontera, son prácticamente diarios. El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica estos bombardeos asegurando que la milicia chií intenta rearmarse.

