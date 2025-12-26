Israel y EE.UU lideraron las plazas de migración circular para Ecuador en 2025

La migración circular es "ordenada, segura y regular", dijo a EFE la canciller Gabriela Sommerfeld al señalar que es un mecanismo para que los ecuatorianos encuentren trabajos en el exterior sin tener que pasar "por mentiras, engaños o sufrimiento y violaciones de todo tipo de derechos" que suele comportar la migración irregular.

Aunque estos programas de migración circular no son nuevos en Cancillería, Sommerfeld opinó que "se lo hacía escuetamente", pero ahora se ha incrementado el proceso en el que participan Israel, España, Francia, Italia, Alemania, Canadá, EE.UU., Australia, Hungría y República Dominicana.

Así, "con la protección de ambos gobiernos, a través de las empresas que demandan ciertos perfiles dependiendo del acuerdo con cada país", los ecuatorianos pueden "salir protegidos por los Estados, respetados sus derechos, a laborar por un periodo que puede ser una sola vez o plurianual y después retornar", explicó.

La titular de la diplomacia ecuatoriana considera que este mecanismo ofrece "esperanza y transformación de vidas", porque se abren otras perspectivas a los postulantes, entre los que tienen prioridad aquellos que "están en lugares que están sufriendo más por la inseguridad o que están en situación de vulnerabilidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La tasa de retorno de los ecuatorianos que hemos enviado a través de estos programas es del 100 %", dijo Sommerfeld, un hecho que le hace concluir que "el ecuatoriano no quiere migrar de forma irregular, no quiere vivir inseguridad; quiere experimentar algo diferente y conocer algo nuevo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El retorno de esas personas -dijo- con nuevas relaciones, nuevos conocimientos en sus áreas profesionales como la agricultura, construcción y enfermería, entre otros, "con una nueva visión y perspectiva del mundo, nos ayuda a construir un Ecuador diferente".

Italia -detalló- es un caso particular pues apoya en la enseñanza del idioma, y permite, incluso, acceder a la residencia permanente, "siempre que haya la voluntad de ambas partes: la empresa y la persona".

"En número (de plazas de empleo) es infinito, depende de la gestión que hagan nuestros funcionarios en el exterior para buscar las oportunidades para que los ecuatorianos puedan acceder", agregó.

De las 3.868 plazas gestionadas en 2025 en diversos países, fueron seleccionados 1.606 ecuatorianos y se concretaron 1.084 viajes.

Las solicitudes se realizan a través de la web del Ministerio de Trabajo o de la Cancillería.

La canciller se refirió, además, a las 50.000 becas que se abrieron este año para ecuatorianos, muchas de ellas ya entregadas a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), para carreras, maestrías y doctorados.

Entre las opciones figuran carreras técnicas, de administración de empresas hasta inteligencia artificial, "que tienen, incluso, trabajo a medio tiempo y residencia, como son las de Corea", dijo.