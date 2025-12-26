La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,28 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0.05 %, hasta los 127.386.084,10 puntos.

Entre las empresas líderes, las que más perdieron fueron las acciones de Ternium (-3,87 %), Transener (-3,79 %) y Sociedad Comercial del Plata (-3,27%).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Metrogas (+3,13 %), Banco Macro (+ 1,22 %) y Cresud (+1,22 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con promedios neutros, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina disminuyó 0,9 %, a 580 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.475 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.452,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió a 1.530 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) incrementó 0,20 %, a 1.530,70 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,30 %, a los 1.486,11 pesos por unidad.