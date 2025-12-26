La Embajada del antiguo Gobierno afgano en Tokio cesa operaciones a partir de febrero

"Todas las actividades y servicios de la Embajada, incluidas las actividades políticas, económicas, culturales y consulares, quedarán suspendidas hasta nuevo aviso. La decisión se tomó en estrecha coordinación con las autoridades japonesas", detalla el escrito.

La Embajada era gestionada por diplomáticos del antiguo Gobierno afgano, que mantuvieron sus servicios en el país a pesar de la vuelta al poder de los talibanes en agosto de 2021.

El Gobierno japonés no se ha pronunciado aún sobre el anuncio, mientras que la legación no dio detalles de si planea resumir sus actividades.

En su comunicado, la Embajada pide a todos los ciudadanos afganos que necesiten servicios consulares urgentes acudir antes del 31 de enero a la oficina.

"El Gobierno de Japón seguirá respetando y manteniendo la inmunidad de las instalaciones, los bienes y los archivos de la Embajada", aseguró la legación.

El Gobierno japonés reabrió su Embajada en Kabul en octubre de 2022, un año después de la vuelta al poder de los talibanes.