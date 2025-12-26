La junta militar de Birmania cierra la campaña para unas elecciones sin Aung San Suu Kyi

Simpatizantes del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), controlado por los militares golpistas, participaron en los últimos actos proselitistas permitidos tanto en Yangón, la ciudad más poblada del país, como en Naypidó, donde se asientan las oficinas de los poderes del Estado.

El USDP acumula el mayor número de candidatos para estos comicios, en los que no participará la Liga Nacional por la Democracia (LND), la formación de Suu Kyi, que ganó por contundente mayoría las elecciones de 2020 que sí contaron con reconocimiento internacional pese a las denuncias no constatadas de fraude por parte del Ejército.

Suu Kyi, de 80 años de edad, sigue incomunicada en prisión, sentenciada a 27 años por los militares, mientras líderes de su partido están presos, exiliados o forman parte de los grupos de resistencia armada que luchan contra el Ejército desde la asonada.

Calles de Yangón y Naypidó mostraban este viernes vallas con los rostros de algunos de los candidatos, las cuales empezaron a ser retiradas al final de la tarde, en respeto del período de reflexión que impedirá la propaganda electoral el día antes de las votaciones.

También este viernes, según informaron medios controlados por los militares, directivos del ente electoral -dirigido por personas afines a la junta- chequearon el funcionamiento de las máquinas de votación, pues será la primera vez que el país use un sistema electrónico en unos comicios.

Asimismo, informaron de la llegada al país de una comisión de Bielorrusia que observará las votaciones, en las que no habrá enviados de Occidente ni de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que Birmania forma parte.

Además, la junta anunció el fin del toque de queda que impedía desde hace años el tránsito de madrugada en Yangón debido a la inseguridad asociada con el conflicto armado que libra el Ejército contra guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos por el control de territorios, agudizado desde el golpe en varias regiones del país.

Entretanto, medios independientes han documentado la explosión de pequeños aparatos en algunas zonas de Yangón durante la última semana, así como pequeñas protestas de jóvenes que rechazan el llamado a las urnas, y que se exponen con su manifestación a años en prisión debido a la llamada Ley de protección de las elecciones.

Las votaciones se celebrarán solo en 102 de los 330 municipios del país, pues la junta prevé realizar dos jornadas más entre el 11 y el 25 de enero dejando fuera 56 localidades en las que no controla los territorios.