La ONU denuncia intimidaciones a la oposición de cara a comicios presidenciales en Guinea

El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas subrayó que varios casos de desaparición forzada siguen sin resolverse, entre ellos los de cuatro familiares del artista y figura de la oposición Elie Kamano, en paradero desconocido desde el 16 de noviembre.

Tampoco se conoce la situación de Sanassy Keita, un fotógrafo vinculado al expresidente Alpha Condé, secuestrado por hombres armados y encapuchados el 27 de noviembre, indicó Türk.

Estos actos y otros que podrían tener motivaciones políticas "contribuyen a un clima de miedo entre opositores y la población en general, y amenazan con socavar la credibilidad del proceso electoral", afirmó el alto comisionado austríaco.

Türk instó a las autoridades a investigar estas desapariciones y proteger los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política en el proceso electoral, "asegurando un entorno libre de miedo, coacción o represión".

