La vicepresidenta de Ecuador afirma que "duele" que 88 niñas den a luz cada día en el país

"Es una cifra que deberíamos llevarla en el corazón" para actuar cada ciudadano desde su lugar en la sociedad, así como el Estado, pues "el futuro de Ecuador es parte de esas cifras", comentó Pinto, quien también está a cargo del Ministerio de Salud Pública.

La vicepresidenta señaló que la provincia amazónica de Morona Santiago "tiene una cifra súper alta", que la Sierra Centro registra una cifra "alta" y que la situación también es grave en la provincia costera de Manabí. Aunque apuntó que el problema se concentra en esas zonas, dijo que se extiende a nivel nacional.

Se trata de menores de entre 12 y 19 años, y lo más grave -añadió- son los embarazos subsecuentes, como el de una joven que a los 18 años ya tiene tres hijos.

"Entonces no es solo que haya 88 niñas que dan (a luz cada día), sino que de esas 88 niñas hay niñas que ya tienen un hijo. Entonces la cifra se vuelve cada vez más complicada", subrayó al comentar que cuando les pregunta a las madres adolescentes que ha visitado qué es lo que más quisieran, la mayoría le responde "terminar el colegio".

Por ello, el Gobierno, liderado por el empresario Daniel Noboa, está priorizando a esas madres en los Centros de Desarrollo Infantil para que puedan dejar ahí a sus hijos a fin de que retomen sus estudios.

El mes pasado, el Gobierno, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, oficializó la Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes 2026-2035 (PLENA), una respuesta nacional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ello porque el desafío es urgente ya que en Ecuador hay cuatro partos diarios en niñas menores de 14 años y 84 de adolescentes entre 15 y 19 años.

PLENA se consolidó a través de un "pacto social" con 64 actores clave que están en el centro de esta realidad. Participaron 2.076 adolescentes junto a 1.504 profesionales del sector público, en 113 encuentros nacionales, es decir, fue diseñada no para los adolescentes, sino con ellos.

La política tiene cinco ejes estratégicos para un cambio sostenible y con acciones integrales en Educación, con la implementación curricular de la educación integral en sexualidad y estrategias de retención escolar, garantizando que la maternidad no excluya a las adolescentes del sistema educativo.

Además, en Salud, con el fortalecimiento de los Servicios Amigables, educación sobre anticonceptivos, con énfasis en métodos de larga duración y acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.

Asimismo, transformación sociocultural con el despliegue del programa 'Aprendiendo en Familia', para trabajar con hogares y cuidadores en la prevención y el acompañamiento integral.

También está el eje de protección integral con rutas claras de derivación, atención especializada para víctimas de violencia sexual y mecanismos que eviten la revictimización; y el eje de sostenibilidad, con un blindaje financiero y normativo para garantizar continuidad durante 10 años, independientemente del ciclo político.

Esta política -explicó la vicepresidenta- une a los diferentes ministerios para apoyar a las menores y su entorno en diferentes ámbitos.

"Tenemos que trabajar muy fuerte por estar mejor, por mejorar nuestra sociedad, por cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes", recalcó visiblemente conmovida por la situación.