Más de 700 incidentes contra cristianos en la India durante el año marcan la Navidad

Las organizaciones internacionales de derechos humanos relacionan la intensificación de estos ataques con el auge del nacionalismo hindú amparado por el actual Gobierno.

Este año se reportaron 706 casos de ataques contra la comunidad cristiana, cifra que ha ido aumentando año tras año, según la organización UCF, que ofrece un servicio de línea de ayuda para personas que enfrentan amenazas de violencia en la India.

Los estados de Chhattisgarh y Uttar Pradesh concentraron el mayor número de incidentes, con 157 y 184 casos respectivamente hasta noviembre de 2025.

Los números son alarmantes considerando que los cristianos representan menos del 3 % de la población india.

La situación es especialmente grave en zonas rurales, sobre todo en estados como Uttar Pradesh, Chhattisgarh y Madhya Pradesh, mientras que en grandes ciudades como Nueva Delhi, Bombay, Bangalore, Chennai o Calcuta, el miedo es menor.

Una parte significativa de los cristianos en la India procede de comunidades dalit y tribales, que, según informes de organizaciones internacionales, figuran entre los grupos más expuestos a acusaciones de conversión forzada y a la violencia de turbas.

"Tras los incidentes registrados en Navidad, ya se han sumado una treintena más, por lo que la cifra final podría situarse entre 730 y 740 incidentes", informó a EFE A.C. Michael, coordinador nacional de UCF

Durante estas fiestas, entre el 21 y el 25 de diciembre, se registraron ataques contra iglesias, escuelas cristianas, grupos de villancicos y vendedores de artículos navideños, así como actos de vandalismo en centros comerciales, con la quema de árboles de Navidad y otros adornos festivos.

Los incidentes, ocurridos entre el 21 y el 25 de diciembre, fueron reportados en distintos puntos del país, desde estados del centro y este de la India hasta el sur y la capital, y en algunos casos derivaron en detenciones y en peticiones de refuerzo de seguridad por parte de organizaciones cristianas.

De acuerdo con el Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2025, la India se ha consolidado como un ejemplo de "persecución híbrida", en la que el endurecimiento legal promovido por los gobiernos se combina con ataques y acciones de turbas vinculadas al nacionalismo hindú contra minorías religiosas, especialmente cristianos y musulmanes.

La organización UCF advirtió que muchos de los ataques contra cristianos siguen sin denunciarse o que simplemente la policía los ignora.

“La policía no se ocupa de nosotros. Siempre protege a los perpetradores de la violencia, y ese es el problema”, denunció a EFE , el coordinador nacional de UCF. “En su mayoría son hindúes, muchas veces vinculados a organizaciones cercanas al partido en el poder", añadió.

A partir de 2014, se intensificado el uso de instrumentos como la ley de financiación extranjera (FCRA) para restringir la actividad de ONG vinculadas a minorías religiosas, mientras que al menos 12 estados han aprobado o endurecido leyes anticonversión que permiten denuncias por parte de cualquier ciudadano.

Desde la llegada al poder del Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de Narendra Modi, en 2014, se ha intensificado el uso de la ley de financiación extranjera (FCRA) y se han aprobado o endurecido leyes anticonversión en al menos 12 estados, una evolución que los informes internacionales vinculan a la relación del partido nacionalista con el grupo paramilitar de extrema derecha Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Ante esta situación, la organización UCF remitió este viernes una carta al primer ministro en la que reporta todos los casos solicitando su intervención inmediata para proteger los derechos y la dignidad de la comunidad cristiana en la India.