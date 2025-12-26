Najib Razak, exmandatario de Malasia, culpable por el desfalco del fondo soberano 1MDB

El magistrado Collin Sequerah encontró a Najib, quien gobernó Malasia entre 2009 y 2018, culpable de las cuatro acusaciones de abuso de poder presentadas en este proceso contra el exdirigente, castigadas cada una con hasta 20 años de prisión, recoge la agencia pública Bernama.

Najib también fue hallado culpable en este mismo proceso de otros 21 delitos por blanqueo de capitales, que conllevan una pena máxima de 5 años de prisión cada uno.

Se desconoce, de momento, cuándo pronunciará el juez la condena.

Este caso, cuyo juicio se ha dilatado casi seis años debido a su complejidad, se considera el principal en la trama de 1MDB y está vinculado a la malversación de unos 2.280 millones de ringgit (casi 565 millones de dólares o más de 478 millones de euros, al cambio actual).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de Malasia, otros países, entre ellos Estados Unidos, Suiza y Singapur, investigan la malversación del fondo, que saltó a los titulares en parte porque estrellas como DiCaprio y Kerr recibieron presuntamente regalos con dinero obtenido del 1MDB.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Najib, quien se convirtió en 2022 en el primer mandatario malasio en entrar en prisión por otro proceso relacionado con el 1MBD, defiende su inocencia y aseguró en el juicio que los fondos hallados en sus cuentas proceden de donaciones de un príncipe saudí.

El juez, durante la lectura de la sentencia, concluyó que el argumento de la donación era "insostenible" por varias razones, entre ellas la falta de credibilidad de las pruebas presentadas por la defensa.

"Es una invención insostenible, no corroborada por las pruebas presentadas ante el tribunal. Un relato que supera incluso a los de 'las mil y una noches'", remarcó Collin, según recoge Bernama.

El exdirigente también alegó una "confabulación" en su contra urdida por su exasesor Jho Low, visto como el cerebro de la trama y en paradero desconocido tras huir de la justicia malasia.

Fue otro argumento rechazado por el magistrado, quien señaló que hay "un vínculo inequívoco" entre Najib y Jho Low y que el alegato de la conspiración es "pura fantasía".

"Jho Low actuó como apoderado, intermediario y agente de Najib. El argumento de la defensa de que Najib fue engañado por la dirección de 1MDB carece de fundamento", afirmó el juez.

Según las investigaciones, Najib y sus asociados desviaron a sus cuentas privadas 4.500 millones de dólares procedentes del brazo inversor del Estado malasio.

El político se apropió supuestamente de unos 2.600 millones de ringgit del 1MDB, que creó en 2009 para atraer en principio inversión extranjera, según denunciaron en un trabajo conjunto el portal Sarawak Report y el diario The Wall Street Journal.

En 2020, la justicia malasia condenó por primera vez a Najib a 12 años de prisión por siete delitos de corrupción relacionados con la trama, pero no entró en prisión hasta que un tribunal superior ratificó la condena en 2022.

Ya en la cárcel, el ex primer ministro recibió en 2024 un indulto parcial, que le rebajó la pena a 6 años de prisión, por parte de un comité presidido por el monarca malasio.

Najib, además, ha pedido cumplir el resto de su pena bajo un régimen de prisión domiciliaria, algo que le ha sido denegado en varias ocasiones, la última el pasado lunes.