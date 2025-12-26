Nicaragua da luz verde a la creación del Centro Internacional del Manglar

Ese Acuerdo para la creación del Centro Internacional del Manglar se formalizó y suscribió en Shenzhen, República Popular China, el 6 de noviembre de 2024, por la Convención de Ramsar sobre los Humedales, de la cual Nicaragua es parte.

La aprobación legislativa le conferirá al Centro Internacional del Manglar efectos legales dentro y fuera de Nicaragua, según el decreto aprobado a mano alzada por los diputados nicaragüenses.

La Presidencia de la República de Nicaragua procederá a ratificar la aprobación del Acuerdo para la creación del Centro Internacional del Manglar, para su depósito ante la Secretaría del Centro, conforme el artículo XVI y la publicación del mismo, según el texto.

Nicaragua posee una superficie de 102.000 hectáreas de manglares ubicadas en las costas del Pacífico y el Caribe, ecosistemas vitales para la protección frente a huracanes, la mitigación del cambio climático y la subsistencia de comunidades costeras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Acuerdo para la creación del Centro Internacional del Manglar manda a fomentar la investigación científica para entender la dinámica de los manglares y fortalecer la toma de decisiones para su manejo sostenible, así como promover la educación para el desarrollo sostenible, mediante programas de capacitación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Acuerdo constituye una "oportunidad estratégica para robustecer" las políticas públicas ambientales, mejorar los métodos de gestión de los ecosistemas costeros y consolidar la participación del país en plataformas internacionales dedicadas a la protección de los humedales, según los legisladores nicaragüenses, citados por el progubernamental El 18 (celebraciones del Gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo).

"Los manglares constituyen ecosistemas estratégicos de la zona costera, integrados por especies arbóreas y arbustivas adaptadas a las condiciones intermareales, cuya funcionalidad ecológica ha sido reconocida por diversos instrumentos multilaterales de carácter ambiental", señala la iniciativa.

Esos ecosistemas se distinguen por su alta productividad biológica, su capacidad de protección frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos, su papel en la seguridad alimentaria y su contribución a la regulación de procesos biogeoquímicos, de acuerdo con la información.

Representan además un recurso natural fundamental para las comunidades costeras, en particular para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Asimismo, el Centro Internacional del Manglar vendrá a beneficiar a países en desarrollo a través de programas y proyectos de cooperación para la protección costera, la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático y la generación de ingresos, según los legisladores nicaragüenses.

En el marco del derecho internacional ambiental, la Convención de Ramsar sobre los Humedales acordó la creación del Centro Internacional del Manglar. Este fue creado como un mecanismo intergubernamental de cooperación técnica y científica orientado a fortalecer las capacidades nacionales para la conservación, restauración y uso sostenible de los manglares.