Nigeria confirma que atacó junto a EE.UU. al Estado Islámico en el noroeste del país

"Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria", declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba.

"Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales", explicó Uba en un comunicado.

En otro comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria señaló que las autoridades nigerianas mantienen "una cooperación estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento".

"Esto ha dado lugar a ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria en el noroeste", subrayó Exteriores, al añadir que "esta cooperación incluye el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo conforme al derecho internacional, el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y mundial".

La confirmación llegó horas después de que Trump anunciara este jueves que su país había lanzado un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos de EI en el noroeste de Nigeria.

Según el Pentágono, los ataques requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea, y provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

En un mensaje emitido en su red Truth Social, el presidente estadounidense agregó: "Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".

El pasado noviembre, Trump denunció, sin aportar pruebas, una supuesta "masacre" de cristianos en Nigeria, anunció la designación del país como "de especial preocupación" (categoría reservada para las naciones implicadas en "graves violaciones de la libertad religiosa") y amenazó con una posible intervención militar.

El Gobierno nigeriano aseguró entonces que tomaba nota de las declaraciones del mandatario republicano, pero afirmó que esas acusaciones "no reflejan la realidad sobre el terreno".

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.