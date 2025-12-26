ONG venezolana dice que excarcelaciones "no son un acto de benevolencia" del Gobierno

"Ninguna de las personas hoy excarceladas debió pasar un solo día tras las rejas. Fueron víctimas de detenciones arbitrarias, en muchos casos de desaparición forzada, de la negación del derecho a la defensa y de violaciones sistemáticas al debido proceso", afirmó la ONG en un comunicado difundido en X.

En este sentido, declaró que cada liberación "es una conquista" y que abraza "con emoción" a todas las familias que pudieron reencontrarse tras estas medidas.

El gobierno anunció 99 excarcelaciones, pero la ONG asegura que solo ha podido corroborar 63 mientras otras organizaciones como el Foro Penal hablan de 45.

La cifra de excarcelaciones "no alcanza ni el 10 % de los casos" e "incluso si se aceptara como cierta la cifra anunciada por el Estado, el número de presos políticos en Venezuela seguiría rondando las mil personas", indicó el comunicado de Clipp.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, esta organización recordó que todavía se mantienen presos "gravemente enfermos, en condiciones que atentan contra su vida y dignidad", y consideró que las excarcelaciones se aplican "de manera discrecional y con fines propagandísticos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, resaltó que no se liberó a defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos o sociales reconocidos y tampoco, agregó, a presos políticos extranjeros.

A juicio de la ONG, esto "confirma un patrón de represión selectiva".

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó la noche del miércoles sobre la excarcelación de 99 personas detenidas tras los comicios presidenciales de 2024, sin precisar sus identidades.

Según informó esta cartera de Estado, se otorgaron medidas cautelares a los excarcelados en lo que, señaló, es una "expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia".

Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".