Panamá registra una inflación del 0,02 % en noviembre

En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC), el Inec no precisa la tasa inflacionaria interanual ni tampoco la acumulada en lo que va de año.

Respecto a la variación de 0,02 % en noviembre, con relación al mes anterior, el ente estadístico señala que es resultado del alza de los precios en los grupos de cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, en 0,4 %; alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Recreación, deporte y cultura, todos en 0,3 %; y servicios de restaurantes y alojamientos, en 0,1 %.

Los grupos que presentaron, por otro lado, una bajada en los precios fueron vivienda, agua, electricidad y gas (-0,3 %); muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar; Transporte; e Información y comunicación, todas en -0,2 %; y Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1 %).

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá cerrará este año con una inflación del -0,1 %.

La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.

En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1,5 % y una interanual al 1,9 %, mientras que en 2022 fueron del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente.