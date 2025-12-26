París dice que el ataque en mezquita alauí de Homs busca "desestabilizar a Siria"

"Francia denuncia estos atentados que buscan sembrar el terror y comprometer los esfuerzos en curso para instaurar la paz y la estabilidad en el marco de una Siria unificada y plural. Expresa su solidaridad con las familias y allegados de las víctimas, así como con el pueblo sirio", señaló el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Ocho personas murieron este viernes y otras 18 resultaron heridas por la explosión de una bomba en la mezquita alauí Imam Ali bin Abi Talib de la ciudad siria de Homs, según informó la agencia de noticias siria SANA, mientras que el ministerio sirio del Interior ha calificado el hecho de "ataque terrorista".

"Francia reafirma su compromiso constante en la lucha contra todas las formas de extremismo violento y su acción contra el terrorismo en Siria junto a sus socios de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico (EI), así como su apoyo a la continuación de la transición política", agregó Exteriores.

La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo, adscrito a la corriente alauí del islam, una rama minoritaria del chiismo que profesa el anterior presidente sirio, Bachar Al Asad, quien fue derrocado el 8 de diciembre de 2024.

De momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado.

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien se han producido varias advertencias de que su amenaza aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país.