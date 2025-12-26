Perú recibe asistencia técnica en debate electoral de México, Argentina, Ecuador y Chile

Las reuniones de asistencia técnica han sido promovidas por el Instituto Nacional Demócrata (NDI) con representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de Chile.

Los integrantes de los organismos electorales de México, Argentina, Ecuador y Chile compartieron sus experiencias en la organización y desarrollo de espacios democráticos de diálogo electoral, indicó el JNE que estuvo representado en la cita por el Director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, Carlos Vilela.

Los especialistas detallaron aspectos técnicos de la organización, las metodologías para la selección de temas de debate, los formatos utilizados y la producción audiovisual.

Dado que las Elecciones Generales 2026 representan un reto sin precedentes en la historia electoral de Perú, con 38 organizaciones políticas participantes y 36 de ellas con candidatos a la presidencia, el JNE busca garantizar que la ciudadanía acceda a información clara y comparable sobre las propuestas de todos los candidatos, subrayó el jurado electoral.

Por ese motivo, analiza y evalúa diversas alternativas para garantizar espacios de discusión que sean "viables, equitativos y comprensibles" para la ciudadanía.

El JNE explicó que estas reuniones técnicas forman parte de las acciones que la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, a través de su programa Voto Informado, viene desarrollando para fortalecer sus capacidades de cara al proceso electoral.

Este miércoles, el máximo órgano electoral informó que más de 8.000 candidatos han solicitado participar en las elecciones generales de abril próximo, comprendidos en 1.748 listas para el Congreso bicameral y el Parlamento Andino, así como en 36 fórmulas presidenciales.

Entre los candidatos presidenciales que presentaron sus solicitudes están el exalcalde Lima Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular; y la excongresista Keiko Fujimori, del partido fujimorista Fuerza Popular, que buscará por cuarta vez alcanzar la Presidencia peruana.

También el exgobernador regional y empresario César Acuña, del partido derechista Alianza para el Progreso (APP); y el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y representante del partido Perú Primero.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta el 7 de junio entre los dos candidatos presidenciales más votados.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años.