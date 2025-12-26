Precio del petróleo de Texas baja con la mirada puesta en conversaciones de paz en Ucrania

Un acuerdo de paz podría conducir a la eliminación de las sanciones internacionales contra el sector petrolero de Rusia, destaca CNBC.

Las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico, de acuerdo con declaraciones de Zelenski a la prensa de su país.

El medio ucraniano Kyiv Post había adelantado, citando fuentes diplomáticas, que la cita podía producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, en la residencia de Trump de Mar-a-Lago en Florida.

Zelenski mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los aspectos negativos persisten: el elevado almacenamiento mundial de petróleo y el leve progreso en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia”, dijo a CNBC Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destaca además CNBC que los precios del petróleo han bajado debido a que el aumento de la producción de crudo ha generado temores de un exceso de petróleo de cara al próximo año.

La oferta mundial de petróleo el próximo año superará la demanda en 3,84 millones de barriles por día, según cifras del informe sobre el mercado petrolero de diciembre de la AIE con sede en París.