Rusia asegura que las partes se acercaron a solucionar conflicto pero rechaza plan de Kiev

"Creo que el 25 de diciembre del año 2025 se quedará en nuestra memoria como un umbral, cuando realmente nos acercamos a una solución", dijo Riabkov en el programa "60 minutos", emitido por la televisión estatal rusa.

Agregó que ahora depende de la voluntad política de las partes si se dará el último paso y se llegará a un acuerdo.

A la vez, aseguró que el plan de paz de 20 puntos difundido por Kiev y que circula en los medios dista "radicalmente" del documento de 27 puntos en el que Rusia trabaja en las últimas semanas con Estados Unidos.

El Kremlin anunció horas antes que Moscú ha retomado los contactos con Washington tras analizar el plan de paz modificado por Ucrania y sus aliados europeos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisó que por parte rusa el encargado fue el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, mientras por la estadounidense "hubo varios interlocutores".

Añadió que rusos y estadounidenses "acordaron continuar el diálogo".

Hace una semana, en su conferencia de prensa anual, Putin aseguró que él nunca rechazó el plan presentado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, por lo que "la pelota está en el tejado" de Kiev y sus aliados.

Al mismo tiempo se mantuvo en sus trece, exigió el repliegue ucraniano del Donbás y aseguró que la única forma de evitar futuras operaciones militares especiales en Europa como la actual en Ucrania es que se respeten los intereses de seguridad de Rusia.

El medio Axios adelantó hoy que Trump se dispone a recibir a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, este domingo en su residencia en Florida, después de que este último asegurara que "se puede decidir mucho antes del Año Nuevo".

Según Zelenski, los 20 puntos del nuevo plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes por los que EE.UU. y otros aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

Con respecto a la cuestión más espinosa, las cesiones territoriales que reclama Rusia, Zelenski reconoció que en estos momentos hay dos opciones sobre la mesa, de las que Kiev prefiere la primera, que pasaría por congelar la actual línea del frente.

La segunda pasaría por la creación de una o varias zonas económicas en la parte de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla pero que reclama Moscú, algo que sin embargo solo se estudiaría una vez que Kiev haya recibido garantías de seguridad suficientes.