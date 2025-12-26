Rusia condena en ausencia a 5 años de cárcel a la fundadora de portal independiente Meduza

El tribunal acusó a Timchenko de seguir realizando actividades en una organización que fue declarada en 2023 "indeseable" por la Fiscalía General.

Timchenko, que trabaja desde hace años en Riga, capital de Letonia, ya había sido declarada en mayor pasado en busca y captura por el Ministerio de Interior.

Además, fue declarada agente extranjera por "la difusión de mensajes e informaciones de agentes extranjeros a un círculo ilimitado de personas", expresarse "en contra de la operación militar especial en Ucrania" y propagar "noticias falsas sobre las decisiones y la política de las autoridades rusas".

Las autoridades rusas bloquean desde hace años el acceso a su página web en territorio ruso, donde Timchenko fundó Meduza en 2014, año en que Rusia dio inicio al conflicto con Ucrania al anexionarse la península de Crimea.

La ley de organizaciones 'indeseables' fue adoptada en 2015 y otorga a la Oficina del Fiscal General el derecho de asignar este estatus a cualquier organización no gubernamental extranjera o internacional si decide que sus actividades amenazan "los fundamentos del orden constitucional, la capacidad de defensa o la seguridad de Rusia".

Occidente ha condenado esta ley al señalar que se trata de una herramienta de represión para acallar todas las voces opositoras en Rusia, tendencia que se ha exacerbado en los últimos cuatro años de guerra.