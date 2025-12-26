Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre siete regiones rusas y los mares Negro y Azov

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 77 drones ucranianos de ala fina", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Las regiones más afectadas por los ataques fueron Volgogrado (34) y Rostov (23).

También fueron derribados drones sobre las regiones de Kaluga, Moscú, Bélgorod y Voronezh.

Sobre el mar Negro fueron neutralizados tres artefactos aéreos y otro sobre el mar de Azov.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este jueves Rusia derribó 141 drones, 62 de los cuales atacaron la región fronteriza de Briansk.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ucrania lanza a diario ataques de drones que pretenden dañar la producción de hidrocarburos en Rusia y el abastecimiento de las fuerzas que participan en la campaña militar.