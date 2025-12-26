Venezuela celebra el 132 aniversario del natalicio del líder chino Mao Zedong

En un mensaje publicado en Telegram, el mandatario venezolano destacó de Mao la "genialidad en la estrategia y la formación de un ejército revolucionario", y aseguró que su "visión estratégica" permitió "la victoria y la liberación" de China.

"Gracias a liderazgos como el de Mao, China ha recuperado su potencia milenaria, transformándose en una superpotencia del conocimiento, la educación y la tecnología", afirmó.

Asimismo, dijo que el exmandatario chino "representa la rebeldía y la construcción de un proyecto propio", lo cual, añadió, "inspiran" a Venezuela para defender su soberanía e independencia.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, difundió en su canal de Telegram un comunicado en el cual el Gobierno del país suramericano afirmó que celebra la fecha "junto al pueblo chino" y saludó "los maravillosos avances alcanzados" que, indicó, convirtieron a China en "un referente y modelo mundial".

"La mirada visionaria del Gran Timonel constituyó la proyección de un Socialismo con Características Chinas, iniciando el camino de la independencia y la prosperidad de nuestro hermano pueblo milenario", agregó.

En sus discursos, el Gobierno chino ha anunciado su apoyo a Venezuela frente a las denuncias de "amenazas" de Estados Unidos por el despliegue aeronaval que el presidente Donald Trump ordenó en el Caribe.

El lunes China también expresó su respaldo a Caracas ante el reciente anuncio de bloqueo estadounidense a todos los buques sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela y acusó a Estados Unidos de "violar el derecho internacional".

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, describió la situación como "una incautación arbitraria de los buques de otro país".

Caracas agradeció a China por su rechazo y calificó las acciones de Washignton como "prácticas del hegemonismo unilateral" estadounidense.