Vicepresidenta de Ecuador prevé superar crisis de medicamentos en primer trimestre de 2026

Pinto, encargada también del Ministerio de Salud Pública, señaló en una entrevista con EFE que hubo una compra emergente, centralizada y "transparente" de medicinas, principalmente de aquellas de alto consumo, y avanzó que la crisis de medicamentos debería estar solucionada hasta marzo.

Entre los medicamentos a los que se dará prioridad mencionó productos para la presión arterial, insulina, paracetamol y anestésicos para cirugías.

"Ahí tenemos un grave problema, porque una de las cosas que tenemos que comprar es fentanilo, por ejemplo, y la última vez que compramos (...) hubo dos sobredosis de doctores con fentanilo", fundamental para las operaciones, reveló.

Asimismo, fue enfática en la necesidad de que todos usen el sistema nacional de inventarios, para conocer con qué se cuenta, la cantidad y el lugar donde se encuentran. "Eso ya existe, es simplemente un compromiso de la gente a utilizarlo", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero no solo se trata de adquirir medicamentos sino de entregarlos, dijo al mencionar como ejemplo que cuentan con 4,5 millones de vacunas para afrontar la influenza y que en 25 días vacunaron a más de 700.000 personas en Ecuador, país donde se ha confirmado un caso de gripe A(H3N2) variante K, y donde el proceso de vacunación se extenderá, de forma gratuita, hasta marzo de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El problema de salud no es un problema médico, es un problema de gestión, una gestión que se ha venido haciendo mal", subrayó al indicar que se debe priorizar, trabajar de cerca con las comunidades, con Gobiernos autónomos, coordinar acciones entre instituciones y entre estamentos del propio Ministerio de Salud.

"Hay más de 136 sistemas en el Ministerio de Salud, que ninguno se conversa con el otro", se lamentó al recordar un caso en el que perdieron tres días en localizar en el norte del país un medicamento que requerían en el sur.

Para Pinto, la falta de continuidad en el sistema de salud es otro de los problemas: "Ya existe una estrategia de salud, fue hecha por organismos internacionales, por expertos, revisando en otros países qué es lo que han hecho para mejorar, y nadie la sigue".

"Está escrito, está ahí, pero no se lo ha implementado por completo", dijo al subrayar que son "varias crisis" las que deben solucionar en el sector: la crisis de medicamentos, que "el primer trimestre" de 2026 "debe estar solucionada".

También mencionó la "crisis de infraestructura", al señalar que existen más de 2.000 establecimientos de salud en los que se debe invertir, y auguró la participación del sector privado en ese ámbito.

"Tenemos una crisis en que salen más doctores graduados de los que podemos contratar en el Ecuador" y "solo el 40 % de las enfermeras pasan el examen para poder ejercer", dijo la vicepresidenta.

"Lamentablemente, y tengo que decirlo, para mí es durísimo: uno de los sectores más corruptos es el de la salud, en general", anotó, al aclarar no obstante que "no todo está mal", pues hay "maravillosos doctores" y "gente maravillosa que trabaja dentro del Ministerio de Salud".

Destacó que Ecuador ha sido reconocido por su trabajo en casos de VIH y en el combate a la desnutrición crónica infantil, pero advirtió que "también tenemos gente que ha dejado que el sistema se vuelva un negocio".

Pinto calificó como "complicada" la situación al sistema de salud, pero no se refiere a una crisis generalizada en el sector.

Finalmente, formuló un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, al pedir que las personas conozcan el centro de salud al que están adscritas, para saber qué servicios tienen disponibles, evitar acudir a hospitales sin tratarse de emergencias y apostar por la prevención.