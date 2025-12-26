Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,04 %

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,15 %, hasta las 6.942 unidades, y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,17 %, hasta los 23.654 enteros.

La bolsa, que permaneció cerrada ayer por el festivo de Navidad, terminó la jornada del miércoles con ganancias y el S&P 500 alcanzó un nuevo récord intradía.

En las últimas sesiones, los índices se han visto impulsados por la subida de los valores tecnológicos y la noticia de que la economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo.

Los analistas esperan además un repunte bursátil de fin de año, conocido popularmente como 'rally de Santa Claus', que tiene lugar entre los últimos cinco días de negociación y los dos primeros del año nuevo, según el portal CNBC.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 0,82 %, hasta 57,87 dólares el barril, mientras persiste el temor a una interrupción del suministro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas.