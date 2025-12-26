Wall Street termina la semana en rojo con una bajada del Dow Jones del 1,08 %

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0,04 %, hasta los 48.710 puntos; el S&P 500 un 0,03 %, hasta las 6.929 unidades, y el Nasdaq perdió un 0,09 %, hasta los 23.593 enteros.

La bolsa de Wall Street permaneció ayer cerrada por el festivo de Navidad, y el miércoles terminó sus operaciones antes de lo habitual.

Esta semana ha estado marcada por la noticia de que la economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo.

Esta fue la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4,3 %, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

Los inversores esperan que la Reserva federal estadounidense (Fed) vuelva a recortar los tipos de interés en su reunión de enero, tras bajar las tasas recientemente hasta una horquilla de entre el 3,5 % y el 3,75 %.

En la semana también ha destacado la subida de los valores tecnológicos, entre ellos Oracle, que se vio beneficiada por la noticia de que se unirá a un grupo de inversores para liderar las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

Por otro lado, el lunes debutó en el índice Nasdaq 100 la empresa española Ferrovial que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el indicador, entre las que se encuentran titanes como Nvidia o Apple.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes un 1,08 %, hasta los 57,30 dólares el barril y la mirada de los operadores puesta en las conversaciones con miras a logar la paz en Ucrania que sostendrán este fin de semana su presidente Volodímir Zelenski y el de EE.UU., Donald Trump por su impacto en los futuros precios del crudo.