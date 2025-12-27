Agresiones físicas y verbales marcan el preludio de las elecciones regionales en Bolivia

El ente electoral repudió "de manera categórica todo hecho de violencia registrado durante el desarrollo de la campaña electoral" y recalcó que "la confrontación y las agresiones no tienen cabida en un proceso democrático".

"El TSE exhorta a las organizaciones políticas, candidatas y candidatos, militantes y simpatizantes a respetar la normativa electoral vigente y a llevar adelante una campaña pacífica, basada en el debate de ideas y propuestas", se lee en un comunicado oficial.

Recordó que "la democracia se fortalece con la participación pacífica y responsable de las organizaciones políticas y de la ciudadanía".

En la víspera, el candidato a gobernador por Santa Cruz y expostulante vicepresidencial por la alianza conservadora Libre, Juan Pablo Velasco, fue agredido cuando llegaba a las oficinas del Tribunal Departamental Electoral (TED) para inscribirse.

Velasco, junto a su acompañante de fórmula, Paola Aguirre, recibieron insultos y uno que otro golpe por parte de un grupo de simpatizantes del actual gobernador Luis Fernando Camacho, que esperaban a su candidato que salga de las oficinas electorales, tras inscribirse.

“Nosotros no atacamos a las personas, atacamos las propuestas. Acá nos han pegado, nos han escupido, nos han insultado. Miren cómo estamos, pero aquí no estamos llorando. Nos vamos a encontrar en 20 foros, en 20 debates. Y esperemos que no sea así. Santa Cruz no necesita esto”, le dijo Velasco a su contrincante.

Las agresiones surgieron debido a que los seguidores del gobernador Camacho tildaron de "traidora" a Aguirre que hace poco militaba por la alianza Creemos y era asambleísta, pero se alejó de este bloque político para ser parte de Libre, que lidera el expresidente y excandidato a la Presidencia Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Este viernes se cumplió el plazo de inscripciones de candidatos para las elecciones regionales en Bolivia, trabajo a cargo de la directiva del TSE, recientemente posesionada.

Una de las primeras tareas de los nuevos vocales electorales será administrar el proceso de las elecciones subnacionales, en las que se elegirá a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores regionales, legisladores departamentales, alcaldes y concejales para el periodo 2026-2031.

El TSE reportó la inscripción total de 32.000 candidatos para esos cargos, entre los cuales hay actuales gobernadores y alcaldes que irán a la elección en sus regiones y municipios, mientras que algunos concejales postularánn ahora como candidatos a alcaldes.