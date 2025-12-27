Chilena Codelco y SQM crean compañía conjunta para explotar litio en Salar de Atacama

La nueva empresa, con participación estatal mayoritaria, es resultado del Acuerdo de Asociación firmado el 31 de mayo de 2024 entre ambas mineras, que fue revisado por más de 20 organismos e instituciones tanto en Chile como el extranjero.

Según indicó en un comunicado Codelco, la mayor cuprífera del mundo, NovaAndino Litio es una de las asociaciones público-privadas "más relevantes en la historia empresarial de Chile, que combina liderazgo estatal, experiencia operativa de clase mundial y una gobernanza moderna y profesional".

"Codelco da hoy un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio, un recurso clave para la transición energética y digital de escala global", señaló en el comunicado Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

El directorio de la sociedad conjunta estará integrado por tres representantes de Codelco y tres de SQM y su primera sesión se realizará el 29 de diciembre.

"Esta sociedad conjunta permite proyectar el desarrollo del Salar de Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales", dijo por su parte Ricardo Ramos, gerente general de SQM.

Chile es el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia, pero Argentina le sigue de cerca.

La chilena SQM, controlada por la china Tianqi y vinculada hasta este año a Julio Ponce Lerou, yerno del exdictador Augusto Pinochet, y la estadounidense Albemarle son las dos únicas compañías que hasta ahora explotan litio en Chile y lo hacen en el Salar de Atacama, de propiedad estatal.

Codelco fue designada por el presidente Gabriel Boric para liderar su ambiciosa estrategia que busca convertir al Estado chileno en uno de los mayores actores en la industria mundial del litio.

El objetivo es lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y una producción anual a partir de 2031 de 280.000 a 300.000 toneladas de LCE.