Cientos de personas salen a protestar en Siberia contra la tala de bosques en el Baikal

"El Baikal ha sido entregado al hacha", "No a la tala en el Baikal", rezaban los carteles de los manifestantes fotografiados por medios locales.

Entre unas 200 y 300 personas protestaron contra la tala de bosque muerto en la plaza del Trabajo en la ciudad de Irkutsk.

Según el canal de Telegram Astra, en la manifestación participó el líder del partido Yábloko, Nikolái Riabkov, y el diputado de la Duma Estatal del Partido Comunista, Serguéi Levchenko, entre otros activistas medioambientales y de plataformas cívicas.

Los participantes grabaron un vídeo dirigiéndose al presidente ruso, Vladímir Putin, para que se hiciera cargo de la situación.

El 9 de diciembre, la Duma Estatal o cámara baja rusa, aprobó una ley que permite la tala de bosques muertos en dicha zona que es considerada parque natural, y posteriormente aprobada por Putin.

Activistas locales denuncian que se cometen multitud de ilegalidades en relación con las tierras de la región, donde, por ejemplo, se han construido ilegalmente hoteles en las zonas de cortafuegos de los bosques siberianos que podrían ser legalizados gracias a esta ley.

Según la directora del Consejo de Investigación Forestal de la Academia Rusa de Ciencias, Natalia Lukina, la tala es completamente innecesaria, ya que el incendio que quemó la zona boscosa ocurrió en 2015 y el ecosistema está ya regenerándose.

Por otro lado, algunos activistas denuncian las crecientes e indiscriminadas talas en la región de Siberia con el objetivo de exportar la madera a China.