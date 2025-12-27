Costa de Marfil celebra unas elecciones legislativas boicoteadas por parte de la oposición

Los marfileños acudieron a las urnas para elegir a los 255 miembros de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento), una votación a la que concurren más de mil candidatos, incluidos casi 800 independientes.

Sin embargo, los comicios están boicoteados por el opositor Partido de los Pueblos Africanos de Costa de Marfil (PPA-CI), cuyo líder, el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011), fue inhabilitado para concurrir en las elecciones del pasado 25 de octubre.

La gobernante Agrupación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHDP), de Ouattara, ostenta actualmente la mayoría parlamentaria, por delante del Partido Democrático de Costa de Marfil — Agrupación Democrática Africana (PDCI-RDA), primera fuerza opositora y que sí concurre a estas elecciones.

Ouattara, en el poder desde 2010, emitió su voto este sábado en el Instituto Sainte-Marie de Cocody, en Abiyán, capital económica del país, acompañado de su esposa, Dominique Ouattara.

"Aquí lo tienen, acabo de votar, como pueden ver. Es un deber cívico y me complace haberlo hecho. Pido a todos nuestros conciudadanos que hagan lo mismo", declaró el mandatario a la prensa.

"Espero que los resultados reflejen la voluntad de los ciudadanos", añadió.

Tras un periodo electoral tenso del que fueron excluidos los principales opositores, el mandatario fue investido el pasado 8 de diciembre después de ser declarado vencedor de las elecciones del pasado 25 de octubre en primera vuelta con un 89,77 % de los votos.

Los comicios, que registraron una participación estimada del 50,10 %, se celebraron sin la participación de sus principales rivales: el expresidente Laurent Gbagbo y el exconsejero delegado de la Credit Suisse Tidjane Thiam, ambos inhabilitados por la Justicia.

Una semana antes de los comicios, las autoridades impusieron una prohibición de dos meses a mítines y manifestaciones políticas, después de que el 11 de octubre cientos de personas intentaran protestar en Abiyán y fueran dispersadas por las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, cientos de personas fueron detenidas en distintos puntos del país por participar en actos similares.

“El balance de estos disturbios es de 11 muertos, entre ellos un oficial de la Gendarmería Nacional, 71 heridos, importantes daños materiales y 1.658 detenciones”, indicó el Consejo Nacional de Seguridad en noviembre pasado.