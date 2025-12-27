Ecuador crea un comité para coordinar la implementación de su programa nuclear

El comité, denominado Organismo de Implementación del Programa Nuclear (NEPIU), es un requisito establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y será el espacio de articulación interinstitucional donde participarán todas las entidades del Estado involucradas en un programa nuclear.

Además, tendrá a su cargo la conducción técnica del proceso hasta la puesta en operación del primer reactor nuclear ecuatoriano, RNE1, en un horizonte aproximado de diez años, explicó el ministerio.

La creación de este comité también se sustenta en la Política de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear para el Desarrollo de las Aplicaciones de la Energía Atómica en el Ecuador, considerada como política pública nacional y que establece los lineamientos que garantizan que todas las actividades nucleares se desarrollen con prioridad absoluta en la seguridad, la protección de las personas, el ambiente y las infraestructuras.

De forma paralela, el país mantiene una cooperación técnica activa con el OIEA, que brinda asistencia especializada, capacitación y acompañamiento permanente.

Esto, agregó el ministerio, "ha despertado el interés de países y empresas líderes del sector nuclear que reconocen los avances normativos e institucionales alcanzados".

"La implementación del programa nuclear permitirá evaluar, a mediano y largo plazo, la incorporación de tecnologías nucleares para la generación eléctrica limpia y estable, incluyendo reactores modulares, como un complemento estratégico a la matriz energética nacional", concluyó la cartera de Ambiente y Energía.