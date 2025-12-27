Ecuador debe aumentar árboles en ciudades para evitar inundaciones, según experto español

Sánchez, hasta hace poco jefe de la Unidad de Jardinería y Arbolado del Real Jardín Botánico de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (RJB-CSIC), acaba de regresar de Ecuador donde impartió un curso de capacitación en el Jardín Botánico de Quito y a técnicos municipales de otras localidades ecuatorianas.

Tras su regreso a Madrid, el experto explica que el curso 'Diseñando la ciudad arbolada' se realizó en el marco del programa de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural / ACERCA de la Cooperación Española gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Embajada de España en Ecuador.

La capacitación, añade, se basó "en arboricultura, básicamente de gestión de arbolado, de cómo elegir las especies más adecuadas, de cómo les afecta el cambio climático, de cómo hay que elegir las plantas en el vivero, es decir, el pliego de suministro de plantas, de plantación, cómo habría que plantarlas y de conservación y la evaluación de sus riesgos".

Sostiene que lo más importante es prever las situaciones que pueden venir, porque en Ecuador las estimaciones meteorológicas pronostican un ascenso de temperaturas, "pero también de pluviometría", por lo que "deben preparase para cuando hay tormentas fuertes, para que el agua no termine en las calles inundando los barrios bajos. Solo se podrá hacer a través de bosque para que las raíces de los árboles detengan el suelo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Porque con tormentas fuertes, "como las que ya están empezando a tener allí, todo el suelo superficial se les está lavando y termina en los barrios bajos, según la cota de altura", asegura Sánchez García, también presidente de la Asociación Española de Arboricultura y codirector del Máster de Arboricultura de la Universidad Complutense de Madrid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ecuador está atravesado por la cordillera de los Andes y su capital, Quito, está a más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar.

Muchas edificaciones en los barrios de muchas localidades, incluida Quito, se encuentran en las faldas de montañas o volcanes y los fuertes temporales provocan con alguna frecuencia inundaciones y aludes que afectan a los barrios más vulnerables.

Sánchez García explica que en España, ante veranos más largos y con menos humedad, se está buscando especies de árboles "más resistentes" porque "algunas especies autóctonas no van a aguantar ni se van a adaptar", son especies que "no se pueden tomar en cuenta de cara al futuro", asegura y añade que, entonces, "hay que introducir especies alóctonas", es decir má s resistentes a altas temperaturas medias.

"Con el calentamiento climático estamos trabajando con la fórmula 3-30-300", que significa que cada persona debería ver al menos tres árboles desde su vivienda, vivir en barrios con una cobertura vegetal del 30 % y al menos a 300 metros de un espacio verde, planteada por el profesor Cecil Konijnendijk.

En Ecuador "están empezando a trabajar", subraya, pero en relación al bosque urbano "todavía tienen mucho que mover y mucho que cambiar", sobre todo porque las plantas que vienen de viveros llegan con las "raíces espirilizadas", es decir raíces que se enrollan en sí mismas dentro de una maceta en vez de expandirse hacia abajo, lo que dificulta su crecimiento.

"Es el primer eslabón, si no cambia la producción, malamente vas a tener un buen arbolado en la ciudad", asegura.

De todas formas, subraya, "hay conciencia de que el arbolado es un factor imprescindible".