Ecuador incauta 1,6 toneladas de cocaína que estaban en contenedores que iban a Europa

La operación se realizó en el puerto de Posorja, en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, donde los agentes investigativos inspeccionaron tres contenedores y encontraron, con la ayuda de perros entrenados, 36 sacos con droga.

Dávila señaló que la cocaína decomisada tenía un valor aproximado de 74 millones de dólares en el mercado europeo e indicó que esta operación afectó "de manera directa a las finanzas del narcotráfico".

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

