El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá el reconocimiento por Israel de Somalilandia

"El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes en una sesión urgente tras el reconocimiento de la República de Somalilandia por parte de Israel", informó Dannon en su página de X.

Afirmó además que Israel no eludirá las discusiones políticas. "Israel seguirá actuando con responsabilidad y discreción para fortalecer la cooperación", sostuvo el embajador israelí ante la ONU.

La reunión fue solicitada por Israel luego de que reconociera oficialmente este viernes a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un "Estado independiente y soberano".

Israel fue el primer país en reconocerlo, pero, esta decisión ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China. .

Mientras que el Gobierno somalí afirmó que "rechaza categórica e inequívocamente el ataque deliberado a su soberanía y la medida ilegal de Israel al pretender reconocer la región norte de Somalia". y destacó que es parte "integral, inseparable e inalienable" de la República Federal de Somalia.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.