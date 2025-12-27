España denuncia los "ataques masivos" de Rusia contra Ucrania y defiende una paz "justa"

En un mensaje en X, dijo que los recientes ataques de Rusia contra instalaciones energéticas y zonas residenciales en Ucrania han dejado sin electricidad y calefacción a gran parte de la ciudad de Kiev y otras áreas del país, así como que están causando decenas de víctimas.

"Estos ataques agravan el sufrimiento de la población civil y constituyen violaciones del Derecho Internacional. Tienen que parar. España seguirá apoyando a Ucrania y todos los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera", añadió.

Rusia lanzó la pasada madrugada duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el encuentro previsto el domingo en Florida entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el de Estados Unidos, Donald Trump.