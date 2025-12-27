Exmandatario malasio Najib Razak, condenado a 15 años de prisión por desfalco millonario

La Justicia encontró este viernes a Najib, quien gobernó Malasia entre 2009 y 2018, culpable de las cuatro acusaciones de abuso de poder y otras 21 por lavado de dinero, castigadas cada una con entre 5 y 15 años de prisión, pero el magistrado Collin Sequerah ordenó que cumpla todas las penas de forma simultánea.

Najib comenzará a cumplir la nueva pena en agosto de 2028, cuando termina la actual en relación con otro proceso en el que se le declaró culpable de "apropiación indebida" de unos 10 millones de dólares, también en relación al fondo soberano.

Ahora, después de casi seis años, la corte ha determinado la responsabilidad del exgobernante en la trama principal de malversación de unos 2.280 millones de ringgit (casi 565 millones de dólares o más de 478 millones de euros, al cambio actual).

Najib, quien se convirtió en 2022 en el primer mandatario malasio en entrar en prisión, defendió su inocencia y aseguró en el juicio que los fondos hallados en sus cuentas proceden de donaciones de un príncipe saudí.

Durante la lectura de la sentencia, el juez concluyó que ese argumento era "insostenible" por varias razones, entre ellas la falta de credibilidad de las pruebas presentadas por la defensa.

El exdirigente también trató de alegar una "confabulación" en su contra urdida por su exasesor Jho Low, visto como el cerebro de la trama y en paradero desconocido tras huir de la justicia malasia.

Según las investigaciones, Najib y sus asociados desviaron a sus cuentas privadas 4.500 millones de dólares procedentes del brazo inversor del Estado malasio.

El político se apropió supuestamente de unos 2.600 millones de ringgit del 1MDB, que creó en 2009 para atraer en principio inversión extranjera, según denunciaron en un trabajo conjunto el portal Sarawak Report y el diario The Wall Street Journal.

Najib ha pedido cumplir el resto de su pena bajo un régimen de prisión domiciliaria, algo que le ha sido denegado en varias ocasiones, la última el pasado lunes.

Además de Malasia, otros países, entre ellos Estados Unidos, Suiza y Singapur, investigan la malversación del fondo, que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr, quienes en principio recibieron regalos con dinero del 1MDB.