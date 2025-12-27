Francia denuncia que el Ejército israelí disparó cerca de patrullas de la ONU en el Líbano

"Francia condena los disparos realizados por el Ejército israelí el 26 de diciembre de 2025 en las proximidades de las patrullas de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). Este incidente se suma a una serie de acciones similares por parte del Ejército israelí contra la FINUL en las últimas semanas", aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores francés en un comunicado.

El viernes, el Ejército israelí volvió a bombardear diferentes puntos del Líbano, pese al alto el fuego en vigor desde hace más de un año, alegando que se trataba de instalaciones del grupo chií Hizbulá.

Entre los objetivos, según el Ejército, había un complejo de entrenamiento y de la fuerza de élite Radwan, en el que los milicianos realizan ejercicios de tiro y de diversas armas.

Asimismo, fueron atacados varios almacenes de armas y otras infraestructuras militares, aunque Israel no dio más detalles del área geográfica concreta de estos ataques.

"Francia recuerda que la protección de los Cascos Azules, así como la seguridad y la protección del personal, los bienes y las instalaciones de las Naciones Unidas deben estar garantizadas, de conformidad con el derecho internacional", refirió Exteriores.

Asimismo, instó a Israel a que "cese estas violaciones de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y respete el alto el fuego del 26 de noviembre de 2024, que es de obligado cumplimiento para todas las partes".