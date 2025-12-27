Jerí dice que su Gobierno derrotará a la criminalidad y recuperará la tranquilidad en Perú

"Tenemos el compromiso de encaminar el país hacia la paz y no vamos a claudicar en ello. Vamos a recuperar la tranquilidad de nuestro país", sostuvo el gobernante durante la ceremonia de graduación de los nuevos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Jerí agregó que "pese a los malos momentos" que se puedan afrontar en esta tarea, no van "a perder contra la delincuencia, cueste lo que cueste".

En ese sentido, el mandatario pidió a los nuevos oficiales graduados de la PNP que cumplan con su misión de velar por el orden y la seguridad ciudadana.

"En tiempos en que son necesarios líderes, referentes, buenas autoridades, buenos policías, ustedes entran justamente a contribuir al objetivo que tenemos como país, que tenemos como institución: derrotar a la delincuencia", reiteró.

El gobernante anunció que su Gobierno tomará nuevas medidas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con el objetivo de seguir "trabajando en esa línea, con mano firme para garantizar un 2026 tranquilo, donde la labor policial se realice en mejores condiciones, dejando lo bueno que hemos heredado y también cambiando lo malo que se haya detectado".

"Equipamiento, tecnología y respaldo pleno de las autoridades estarán a la orden de la institución policial para que sigan su trabajo. Ello será parte de lo que vamos a dejar para el 2026", añadió.

Durante la ceremonia de graduación se formalizó la incorporación a la PNP de 473 nuevos oficiales que se sumarán a las áreas de investigación criminal, orden y seguridad y policía montada, entre otros destacamentos policiales.

El Gobierno de transición que preside Jerí comenzó sus funciones el pasado 10 de octubre, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, que la acusó de una "incapacidad permanente" para afrontar el embate del crimen organizado y la delincuencia común en el país.

Jerí, que ha instituido el lema "de la defensiva a la ofensiva", señala que su Administración se centrará en la lucha contra la inseguridad ciudadana, fortalecer la economía y asegurar que las elecciones generales de abril próximo se celebren de manera transparente para elegir al gobernante que debe asumir funciones el próximo 28 de julio para el período 2026-2031.