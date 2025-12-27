La cifra de muertes por accidentes viales cae un 5 % en 2025 en El Salvador

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de El Salvador indican que entre el 1 de enero y el 26 de diciembre del año en curso se registró la muerte de 1.215 personas en accidentes de tráfico, 64 menos que en 2024, cuando se contabilizaban 1.279.

Las cifras en la página web de dicho observatorio señalan que se produjeron 13.078 lesionados, 1.270 más que los 11.808 registrados en el mismo periodo de 2024, equivalente a un aumento del 11 %.

En total, los accidentes viales computados en este lapso sumaron 21.954, un 9 % más que los 20.094 de 2024.

El informe indica que la distracción al conducir sigue siendo la principal causa de muertes en accidentes de tráfico, con 433 casos, le sigue la velocidad excesiva, con 247 muertes, y la invasión del carril contrario, con 172 fallecidos.

Del total de personas fallecidas en estos accidentes viales, 492 fueron peatones, 487 motociclistas y 35 ciclistas.

El Salvador cerró 2024 con 20.301 percances viales, 11.954 lesionados y 1.303 muertes, un 3,7 % más que las registradas en 2023.