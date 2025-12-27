La policía rusa detiene a 70 personas en San Petersburgo por rezar por Zelenski

La policía irrumpió el viernes en una reunión de la organización religiosa proucraniana Escuela del Principio Unificado y detuvo a los alrededor de 70 asistentes, a los que se acusa de difundir información falsa acerca de las Fuerzas Armadas de Rusia.

A la organización acudían en su mayoría profesores, así como maestros de escuelas de distintas regiones de Rusia, aunque la mayoría eran residentes de la ciudad de San Petersburgo.

Según los medios locales rusos, los líderes de la secta promovían ideas contrarias a la línea oficial rusa acerca de la guerra de Ucrania y desprestigiaban a los soldados rusos y a los ciudadanos que les apoyaban.

Además, rezaban para proteger a los ciudadanos rusos de la movilización, por el ejército de Ucrania y por su presidente.

A los miembros de la secta se les exigía revelar su postura antibélica a sus familias.

Los detenidos se enfrentan a condenas de hasta 10 años de prisión.

La secta religiosa, cuyas prácticas se basaban en la ortodoxia cristiana pero incorporaban rituales esotéricos y místicos, fue fundada en Ucrania.