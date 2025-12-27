Los incendios forestales arrasan unas 2.100 hectáreas en la Patagonia argentina

Según informó la Agencia Federal de Emergencias, el incendio aún activo en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del parque nacional los Alerces, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha afectado a 340 hectáreas.

En el lugar trabaja personal de la Agencia Federal de Emergencias y del parque nacional.

El otro foco de incendio, ya contenido, está en Monte Bagual, en la sureña provincia de Río Negro, donde fueron arrasadas 1.750 hectáreas.

Según informó el Gobierno de Río Negro en un comunicado, el fuego en Monte Bagual se originó el martes pasad por una "negligencia" humana.

"El siniestro tuvo origen en el accionar humano y habría sido generado por una quema de pastizales sin autorización, en plena temporada de máximo riesgo por sequía y altas temperaturas", afirmó el Ejecutivo provincial.

Productores rurales de la zona presentaron una denuncia penal en relación con el incendio, que se habría originado en un establecimiento agropecuario ubicado sobre la vera del río Negro por la quema de pastizales no autorizada.

Por acción del viento, las llamas y cenizas cruzaron el cauce del río y alcanzaron las islas linderas, dispersándose rápidamente en distintas direcciones.

El fuego arrasó con montes naturales, campos sembrados, alambrados, corrales, galpones, herramientas, tendidos eléctricos de alta potencia, bosques autóctonos y fauna nativa.

"También generó un riesgo directo para la salud y la vida de habitantes de Guardia Mitre y de zonas rurales aledañas", afirmó el Gobierno provincial.