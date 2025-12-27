Protestan contra "despidos arbitrarios" de trabajadores de la Salud en El Salvador

Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, dijo a EFE que el 2025 comenzó con la supresión de 11.200 plazas y que a lo largo del año se dieron más "despidos graves" y que las denuncias suman más de 22.000 denuncias de "despidos ilegales".

Rodríguez lamentó que también "se está desmontando el sindicalismo en El Salvador" con más de 500 sindicalistas despedidos y que las condiciones de las nuevas contrataciones son precarias".

"Estamos con 22.000 personas lanzadas al desempleo y muchas veces no hay oportunidades de poderse retirar (jubilar)", señaló y apuntó que los despidos del personal del Hospital Nacional Rosales, denunciados esta semana, son 1.800.

"Ha desaparecido el principal hospital escuela y de formación para los profesionales de salud de El Salvador y están dejando en una situación de precariedad a miles de personas que consultaban", añadió.

El miércoles, el Colegio Médico de El Salvador condenó también el "despido arbitrario" de trabajadores del principal hospital público del país y señaló que es una medida "lesiva" para los derechos de los trabajadores, por lo que llamó al diálogo.

Agregó que "el despido arbitrario de personal, sin información clara ni diálogo previo, genera incertidumbre, desmoralización y debilita aún más un sistema ya sometido a múltiples presiones".

Hasta el momento, las autoridades de Salud del Gobierno salvadoreño no han dado una versión oficial de estos movimientos de personal.